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Уламки російської ракети впали на стадіон у Святошинському районі Києва (фото)

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Київ, Субота 31 грудня 2022 15:43
Уламки російської ракети впали на стадіон у Святошинському районі Києва (фото) Фото: уламки російської ракети впали на стадіон у Святошинському районі Києва (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішнього ворожого ракетного обстрілу Києва було пошкоджено стадіон "Темп" у Святошинському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Уламки ракети впали на стадіон "Темп", - написав він.

Тимошенко повідомив, що значних пошкоджень немає. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вчергове завдали масовано удару по українських містах. Зокрема, у Києві пошкоджень зазнав готель у центрі міста, а також Палац Україна.

Внаслідок обстрілу відомо вже про 11 госпіталізованих, також одна людина загинула.

Докладніше про ситуацію в регіонах - читайте за посиланням.

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