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Обломки российской ракеты упали на стадион в Святошинском районе Киева (фото)

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Киев, Суббота 31 декабря 2022 15:43
Обломки российской ракеты упали на стадион в Святошинском районе Киева (фото) Фото: обломки российской ракеты упали на стадион в Святошинском районе Киева (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшнего вражеского ракетного обстрела Киева был поврежден стадион "Темп" в Святошинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Обломки ракеты упали на стадион "Темп", - написал он.

Тимошенко сообщила, что значительных повреждений нет. Обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве повреждениям подверглась гостиница в центре города, а также Дворец Украина.

В результате обстрела известно уже об 11 госпитализированных, также один человек погиб.

Подробнее о ситуации в регионах - читайте по ссылке.

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