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Обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет, - Небитов

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Четверг 26 января 2023 11:53
Обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет, - Небитов Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Обломки ракет, в результате очередных российских обстрелов, обнаружили в нескольких районах Киевской области. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Небитов призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов.

"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские проводят осмотр места происшествия", - пишет начальник полиции Киевской области.

Обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет, - Небитов

Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего обстрела России по территории Украины. В результате российского удара по Киеву погиб 55-летний мужчина.

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