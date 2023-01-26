Обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет, - Небитов

Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обломки ракет, в результате очередных российских обстрелов, обнаружили в нескольких районах Киевской области. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

Небитов призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. "Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские проводят осмотр места происшествия", - пишет начальник полиции Киевской области. Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (t.me/andrii_nebytov)