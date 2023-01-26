Обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет, - Небитов
Обломки ракет, в результате очередных российских обстрелов, обнаружили в нескольких районах Киевской области. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.
Небитов призывает жителей Киевской области находиться в укрытиях. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов.
"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские проводят осмотр места происшествия", - пишет начальник полиции Киевской области.
Фото: обломки ракет обнаружили в нескольких районах Киевской области, пострадавших нет (t.me/andrii_nebytov)
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности сегодняшнего обстрела России по территории Украины. В результате российского удара по Киеву погиб 55-летний мужчина.
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