Уламки "Орешника" розкрили правду про вік "нової" російської ракети, - The Economist

Уламки російської ракети "Орешник" свідчать, що це не така вже й нова ракета. Виявилось, що це просто вдосконалена версія старішої моделі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist .

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вивчають уламки російської ракети "Орешник", яку Росія вперше застосувала у листопаді проти України.

За словами фахівців, частини ракети датуються 2016 і 2017 роками. Це підтверджує припущення, що "Орешник" є вдосконаленою версією балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж".

Видання зауважує, що російський диктатор Володимир Путін говорив, що "Орешник" є "гіперзвуковою" зброєю, здатною нести ядерну боєголовку, і наголошував, що українська ППО не зможе протистояти цій ракеті.

Однак експерти стверджують, що залишки ракети спростовують її "новизну".

Видання зауважило, що "Орешник" - це "демонстрація сили", спрямована на західну аудиторію, аніж дійсно серйозна загроза.