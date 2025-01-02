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"Уламки історії". На в'їзді у Покровськ зруйновано стелу (фото)

Стела на в'їзді у Покровськ Донецької області (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Зранку четверга, 2 січня, російські війська зруйнували стелу на в'їзді у місто Покровськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Покровської міської військової адміністрації у Telegram.

Що відомо про пошкодження стели на в'їзді у Покровськ

У Покровській МВА розповіли, що ранок четверга, 2 січня 2025 року, для Покровська розпочався з чергової атаки ворога.

"Російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого постраждала міська інфраструктура", - розповіли українцям.

Уточнюється, що одним із наслідків руйнувань стала стела на в'їзді до міста (вибух пошкодив конструкцію, а одну з її літер відкинуло до дороги).

Зазначається також, що "уламки історії Покровська мають стати частиною національної пам'яті".

Допис Покровської МВА (скриншот: t.me/pokrovskonline)

Поет і військовий 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша (68 ОЄБр) Павло Вишебаба також повідомив, що стела на в'їзді в Покровськ була зруйнована.

"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги. Я зупинився і поклав її в багажник. Думаю, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни", - розповів він у своєму Facebook.

Він додав що збори, зокрема, на міномети 68-й бригаді, просуваються наразі повільно.

"Але такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним", - написав Вишебаба.

Він також попросив українців "зайти у коментарі й без всякого призу, розіграшу, подарунку, пісні чи танців, задонатити на оборону Покровська - закупівлю 120-мм мінометів для 68-ї бригади".

Допис Вишебаби (скриншот: facebook.com/vyshebaba)

Насамкінець військовослужбовець опублікував фото зруйнованої стели, про яку йдеться.

Зруйнована стела на в'їзді у місто Покровськ (фото: facebook.com/vyshebaba)

Нагадаємо, Покровськ - місто у Донецькій області, яке за останні кілька місяців стало прифронтовим. Окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку, тож ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, наразі росіяни намагаються обійти Покровськ.

Читайте також, як українські військові знищували окупантів у приватному секторі міста Покровськ.

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