"Обломки истории". На въезде в Покровск разрушена стела (фото)

Утром четверга, 2 января, российские войска разрушили стелу на въезде в город Покровск Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Покровской городской военной администрации в Telegram.
В Покровской ГВА рассказали, что утро четверга, 2 января 2025 года, для Покровска началось с очередной атаки врага.
"Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ), в результате чего пострадала городская инфраструктура", - рассказали украинцам.
Уточняется, что одним из последствий разрушений стала стела на въезде в город (взрыв повредил конструкцию, а одну из ее букв отбросило к дороге).
Отмечается также, что "обломки истории Покровска должны стать частью национальной памяти".
Пост Покровской ГВА (скриншот: t.me/pokrovskonline)
Поэт и военный 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша (68 ОЕБр) Павел Вышебаба также сообщил, что стела на въезде в Покровск была разрушена.
"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило к дороге. Я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", - рассказал он в своем Facebook.
Он добавил, что сборы, в частности, на минометы 68-й бригаде, продвигаются пока медленно.
"Но такие обломки истории, на мой взгляд, принадлежат украинской нации и их нельзя выставлять на аукцион. Слишком большая цена платится за то, чтобы город остался на карте именно таким, как эти буквы: желто-голубым", - написал Вышебаба.
Он также попросил украинцев "зайти в комментарии и без всякого приза, розыгрыша, подарка, песни или танцев, задонатить на оборону Покровска - закупку 120-мм минометов для 68-й бригады".
Пост Вышебабы (скриншот: facebook.com/vyshebaba)
В завершение военнослужащий опубликовал фото разрушенной стелы, о которой идет речь.
Разрушенная стела на въезде в город Покровск (фото: facebook.com/vyshebaba)
Напомним, Покровск - город в Донецкой области, который за последние несколько месяцев стал прифронтовым. Оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении, поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
По словам спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, сейчас россияне пытаются обойти Покровск.
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