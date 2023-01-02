Уламки дрону впали в одному з районів Києва: які наслідки

За попередніми даними, падіння уламків було на проїжджу частину дороги. Пошкоджено вікна багатоповерхового будинку.

За даними мера столиці, постраждав 19-річний чоловік, його госпіталізували. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено 02:32

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, 19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи. Він наступив з необережності на уламки скла. Чоловіка направлено до травмпункту.

Уламки "Шахеда" впали у Деснянському районі Києва / Фото: tymoshenko_kyrylo

Нагадаємо, вночі 2 січня Україну знову атакували "Шахеди". Було помічено дві групи дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

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