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Уламки дрону впали в одному з районів Києва: які наслідки

Фото: уламки дрону впали в одному з районів Києва (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Деснянському районі Києва вночі 2 січня впав уламок іранського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка та мера Віталія Кличка.

За попередніми даними, падіння уламків було на проїжджу частину дороги. Пошкоджено вікна багатоповерхового будинку.

За даними мера столиці, постраждав 19-річний чоловік, його госпіталізували. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено 02:32

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, 19-річний молодий чоловік отримав різану рану стопи. Він наступив з необережності на уламки скла. Чоловіка направлено до травмпункту.

Уламки "Шахеда" впали у Деснянському районі Києва / Фото: tymoshenko_kyrylo

Нагадаємо, вночі 2 січня Україну знову атакували "Шахеди". Було помічено дві групи дронів. Їх точну кількість поки що не встановлено.

У Києві та Дніпрі пролунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО, зокрема у Полтавській області.

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