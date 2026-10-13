Уламки дрона впали в парку "Орлятко" в Києві, є поранені

Уламки російського безпілотника впали в парку "Орлятко" у Солом'янському районі. Там травми отримали дві жінки - їм 35 і 40 років. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями.

У Дарницькому районі дрон спричинив пожежу в приватних житлових будинках. Постраждала місцева мешканка, їй 72 роки. Жінка отримала опіки рук і зараз перебуває в лікарні.

На місцях подій досі працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції та інші служби.

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни вдарили по колоні, яка виїжджала з Куп'янська.