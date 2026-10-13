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Обломки дрона упали в парке "Орленок" в Киеве, есть раненые

14:46 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Киев (t.me/gunpKyiv)

РФ продолжает терроризировать Киев - на этот раз обломки дрона упали в парке "Орленок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Обломки российского беспилотника упали в парке "Орленок" в Соломенском районе. Там травмы получили две женщины - им 35 и 40 лет. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями.

В Дарницком районе дрон вызвал пожар в частных жилых домах. Пострадала местная жительница, ей 72 года. Женщина получила ожоги рук и сейчас находится в больнице.

На местах происшествий до сих пор работают следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции и другие службы.

Напомним, 13 октября россияне ударили по выезжавшей из Купянска колонне.

По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в ней были в основном мирные жители.

Также мы писали, что в Ровно российский дрон попал в университет.

По данным полиции, пострадали 20 человек, двое из них находятся в реанимации.

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