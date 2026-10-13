Обломки дрона упали в парке "Орленок" в Киеве, есть раненые

РФ продолжает терроризировать Киев - на этот раз обломки дрона упали в парке "Орленок".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Обломки российского беспилотника упали в парке "Орленок" в Соломенском районе. Там травмы получили две женщины - им 35 и 40 лет. Обоих госпитализировали с осколочными ранениями.
В Дарницком районе дрон вызвал пожар в частных жилых домах. Пострадала местная жительница, ей 72 года. Женщина получила ожоги рук и сейчас находится в больнице.
На местах происшествий до сих пор работают следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции и другие службы.
Напомним, 13 октября россияне ударили по выезжавшей из Купянска колонне.
По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, в ней были в основном мирные жители.
Также мы писали, что в Ровно российский дрон попал в университет.
По данным полиции, пострадали 20 человек, двое из них находятся в реанимации.