Раніше РБК-Україна писало, що росіяни в ніч з 16 на 17 листопада атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Внаслідок обстрілу рух по кожному з них перекрито, а у низці районів виникли пожежі та є постраждалий.

Крім того, у ніч на 12 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами, у столиці пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичного удару.