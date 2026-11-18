Ранее РБК-Украина писало, что россияне в ночь с 16 на 17 ноября атаковали баллистикой Северный и Южный мосты Киева. В результате обстрела движение по каждому из них перекрыто, а в ряде районов возникли пожары и есть пострадавший.

Кроме того, в ночь на 12 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара.