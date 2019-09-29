"Укрзализныцю" разделят на три компании, - Криклий

Кабинет министров планирует разделить "Укрзализныцю" на три отдельные компании. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

По словам Криклия, сейчас правительство вместе с парламентом работают над разработкой законопроекта, который разделит "Укрзализныцю" на три различные по направлениям компании. Планируется, что будут созданы компании, которые отдельно будут заниматься инфраструктурой, пассажирскими и грузовыми перевозками.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные. И там будем ставить "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально до нуля. И третий - это подоходный, который будет генерировать доходы для государства. Это грузовые перевозки", - рассказал он.

Министр добавил, что действующему руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову придется выбирать, какую из трех новосозданных компаний он возглавит.

"То есть стул будет разделен. Поэтому в любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности", - отметил Криклий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что правительство хочет разделить "Укрзализныцю" на три компании и продать ее часть частным инвесторам. Одну из компаний, где есть естественная монополия, Кабмин планирует оставить в государственной собственности.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" объявила о создании отдельного филиала "Вокзальная компания", которая будет руководить вокзалами на территории Украины. Новосозданный филиал начнет работать до конца года.