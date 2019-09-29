ru
ua

"Укрзализныцю" разделят на три компании, - Криклий

Новости » Общество   

Сейчас министерство вместе с парламентом разрабатывают законопроект

Кабинет министров планирует разделить "Укрзализныцю" на три отдельные компании. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

По словам Криклия, сейчас правительство вместе с парламентом работают над разработкой законопроекта, который разделит "Укрзализныцю" на три различные по направлениям компании. Планируется, что будут созданы компании, которые отдельно будут заниматься инфраструктурой, пассажирскими и грузовыми перевозками.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные. И там будем ставить "кипиай", собственно, минимизировать эти убытки, максимально до нуля. И третий - это подоходный, который будет генерировать доходы для государства. Это грузовые перевозки", - рассказал он.

Министр добавил, что действующему руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову придется выбирать, какую из трех новосозданных компаний он возглавит.

"То есть стул будет разделен. Поэтому в любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет пойти, потому что это будут три разные должности", - отметил Криклий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что правительство хочет разделить "Укрзализныцю" на три компании и продать ее часть частным инвесторам. Одну из компаний, где есть естественная монополия, Кабмин планирует оставить в государственной собственности.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" объявила о создании отдельного филиала "Вокзальная компания", которая будет руководить вокзалами на территории Украины. Новосозданный филиал начнет работать до конца года.

"Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров Строительная отрасль Украины замедлила рост
Читать все новости