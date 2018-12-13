"Укрзалізниця" заявила про затримку потягів західного напрямку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Київській області дерево обірвало контактну мережу

Через падіння дерева в Київській області та обриву залізничної контактної мережі затримується ряд пасажирських поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, інцидент стався о 05:12 на 51-ому км перегону Клавдієво - Бородянка. Станом на 07:12 було відновлено напругу по парній колії дільниці та поновлено пропуск поїздів. У дорозі затримуються деякі приміські поїзди та далекого сполучення, зокрема поїзди № 98 Ковель - Київ, № 705 Київ - Перемишль, № 92 Львів - Київ.

Також в "Укрзалізниці" принесли вибачення за тимчасові незручності та запевнили, що вживають усіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, в Україні через снігопад в ряді областей можливе ускладнення ситуації на дорогах. Станом на ранок у зв'язку з активним циклоном спостерігається ускладнення погодних умов в західних, північних та центральних областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері було обмежено рух вантажівок у Київській і Житомирській областях. Зазначимо, погіршення погодних умов очікується по всій країні.