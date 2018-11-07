"Укрзализныця" завтра выпустит на пути первый тепловоз General Electric

Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Для тепловоза проведут пробеговые испытания в 150 км

В четверг, 8 ноября, первый тепловоз General Electric выйдет на пути украинской железной дороги и пройдет пробеговые испытания в реальных условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на своей facebook-странице руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

По словам Кравцова, локотив "Тризуб" проедет расстояние в 150 км в составе грузового поезда на участке Кременчуг-Ромодан.

"Руководить новым тепловозом будет локомотивная бригада из депо Мелитополя, ребята изучали особенности эксплуатации ТЕ33АС в Казахстане", - сообщил он.

Кравцов также отметил, что условия контракта "Укрзализныци" и американской компании General Electric придерживаются четко. В частности, на сегодня 15 новых локомотивов производства GE уже доставлены в Украину и находятся на доукомплектации.

"Все четко по контракту. Еще 15 получим в первом квартале", - рассказал Кравцов.

Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Напомним, 24 октября в Украину прибыла одна из крупнейших партий до сих пор локомотивов General Electric для "Укрзализныци" - 7 тепловозов. Доукомплектация вагонов происходит на Крюковском заводе.

Отметим, в феврале текущего года "Укрзализныця" и американская компания General Electric Transportation подписали пакет документов, который предусматривает 15-летнее партнерство в модернизации локомотивного парка и поставки новых локомотивов.