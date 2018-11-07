"Укрзалізниця" завтра випустить на колії перший тепловоз General Electric

Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Для тепловоза проведуть пробігові випробування у 150 км

У четвер, 8 листопада, перший тепловоз General Electric вийде на колії української залізниці та пройде пробігові випробування в реальних умовах. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на своїй facebook-сторінку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

За словами Кравцова, локотив "Тризуб" проїде відстань у 150 км у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук-Ромодан.

"Керуватиме новим тепловозом локомотивна бригада з депо Мелітополя, хлопці вивчали особливості експлуатації ТЕ33АС у Казахстані", - повідомив він.

Кравцов також зазначив, що умови контракту "Укрзалізниці" та американської компанії General Electric дотримуються чітко. Зокрема, на сьогодні 15 нових локомотивів виробництва GE вже доставлені в Україну і перебувають на доукомплектації.

"Все чітко за контрактом. Ще 15 отримаємо у першому кварталі", - розповів Кравцов.

Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Нагадаємо, 24 жовтня в Україну прибула одна із найбільших досі партій локомотивів General Electric для "Укрзалізниці" - 7 тепловозів. Доукомплектація вагонів відбувається на Крюківському заводі.

Зазначимо, у лютому поточного року "Укрзалізниця" і американська компанія General Еlectric Transportation підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство у модернізації локомотивного парку та постачання нових локомотивів.