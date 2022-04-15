UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця завтра возобновит сообщение с Черниговом: график рейса

Фото: Укрзализныця завтра возобновит сообщение с Черниговом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С 16 апреля Укрзализныця возобновит сообщение между Киевом и Черниговом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализници.

  • из Чернигова дизель-поезд № 894/893 будет отправляться в Киев в 07:00 и прибывать в 11: 06;

  • из Киева в Чернигов поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в 19: 20.

Во время дороги, поезд будет делать остановки на станциях:

  • Муравейка;
  • Им. Бориса Олейника;
  • Вересоч;
  • Вертиевка;
  • Нежин;
  • Носовка;
  • Кобыжчи;
  • Бобровиця;
  • Заворычи;
  • Бобрик;
  • Бровары;
  • Дарница;
  • Выдубичи;
  • Киев-Демеевский;
  • Протасов Яр.

"Постепенно восстанавливаем железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. В частности, уже восстановили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Восстановление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Также с 16 апреля Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов:

  • Дарница-Нежин.

"Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаКиевЧернигов