Укрзализныця завтра возобновит сообщение с Черниговом: график рейса

из Чернигова дизель-поезд № 894/893 будет отправляться в Киев в 07:00 и прибывать в 11: 06;

из Киева в Чернигов поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в 19: 20.

Во время дороги, поезд будет делать остановки на станциях:

Муравейка;

Им. Бориса Олейника;

Вересоч;

Вертиевка;

Нежин;

Носовка;

Кобыжчи;

Бобровиця;

Заворычи;

Бобрик;

Бровары;

Дарница;

Выдубичи;

Киев-Демеевский;

Протасов Яр.

"Постепенно восстанавливаем железнодорожное сообщение с освобожденными от оккупации и блокады городами. В частности, уже восстановили железнодорожное сообщение с Сумской областью, теперь на очереди Черниговская область. Восстановление миграции населения между городами означает, что наша экономика начинает работать, мы становимся сильнее", - заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Также с 16 апреля Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов:

Дарница-Нежин.

"Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно", - пишет пресс-служба.