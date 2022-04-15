Укрзалізниця завтра відновить сполучення з Черніговом: графік рейсу

з Чернігова дизель-поїзд № 894/893 вирушатиме до Києва о 07:00 й прибуватиме об 11:06;

з Києва до Чернігова потяг відправлятиметься о 15:18 та прибуватиме о 19:20.

Під час дороги, потяг робитиме зупинки на станціях:

Муравійка;

Ім. Бориса Олійника;

Вересоч;

Вертіївка;

Ніжин;

Носівка;

Кобижчі;

Бобровиця;

Заворичі;

Бобрик;

Бровари;

Дарниця;

Видубичі;

Київ-Деміївський;

Протасів Яр.

"Поступово відновлюємо залізничне сполучення зі звільненими від окупації та блокади містами. Зокрема, вже відновили залізничне сполучення із Сумською областю, тепер на черзі Чернігівська область. Відновлення міграції населення між містами означає, що наша економіка починає працювати, ми стаємо сильнішими", - заявив голова правління АТ “Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Також з 16 квітня Укрзалізниця відновлює рух приміських потягів:

Дарниця - Ніжин.

"Перший поїзд з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний поїзд вирушатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00. У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно", - пише пресслужба.