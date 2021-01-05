"Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество

"Укрзализныця" 6 января отправит 19 поездов дальнего следования и скоростные поезда в направлении Карпат, которые прибудут 7 января. С расписанием можно ознакомиться на сайте УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

Перечень поездов, которые будут следовать в направлении Карпат:

№ 4/3 Запорожье - Ужгород;

№ 7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;

№ 13/14 Киев - Солотвино;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 26/25 Одесса - Ужгород;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Киев - Ивано-Франковск;

№ 46/45 Лисичанск - Ужгород;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 134/133 Николаев - Рахов;

№ 136/135 Одесса - Черновцы;

№ 143/144 Киев - Ворохта;

№ 357/358 Киев - Рахов;

№ 601/602 Львов - Солотвино;

№ 745/746 Киев - Славское.

Напомним, "Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиления карантина в период с 8 по 24 января.