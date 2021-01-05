ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Поезда во время жесткого карантина будут курсировать без перебоев, - УЗ

Киев, Вторник 05 января 2021 13:05
Поезда во время жесткого карантина будут курсировать без перебоев, - УЗ
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

"Укрзализныця" обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время усиления карантина в период с 8 по 24 января. Все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров будут соблюдены.

Об этом сообщает пресс-служба транспортного ведомства.

"Призываем пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" в этом году дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января усилят карантин. В этот период будет запрещена полноценная работа кафе и ресторанов, торговых центров, деятельность театров, кинотеатров и других развлекательных заведений.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ужесточение карантина в январе необходимо для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса в Украине. Он также считает, что локдаун уменьшит нагрузку на медицинскую систему.

Также ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что не будут инициировать отмену жесткого карантина, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Укрзализныця

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь