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"Укрзалізниця" запустить 19 потягів до Карпат на Різдво

Автор: Андрій Козловський

"Укрзалізниця" 6 січня відправить 19 потягів далекого сполучення та швидкісні поїзди у напрямку Карпат, які прибудуть 7 січня. З розкладом можна ознайомитися на сайті УЗ.

Про це повідомляє прес-служба транспортного відомства.

Перелік поїздів, які прямуватимуть у напрямку Карпат:

  • № 4/3 Запоріжжя - Ужгород;
  • № 7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;
  • № 13/14 Київ - Солотвино;
  • № 15/16 Харків - Рахів;
  • № 21/22 Харків - Трускавець;
  • № 26/25 Одеса - Ужгород;
  • № 29/30 Київ - Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро - Трускавець;
  • № 43/44 Київ - Івано-Франківськ;
  • № 46/45 Лисичанськ - Ужгород;
  • № 49/50 Київ - Трускавець;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 108/107 Одеса - Ужгород;
  • № 134/133 Миколаїв - Рахів;
  • № 136/135 Одеса - Чернівці;
  • № 143/144 Київ - Ворохта;
  • № 357/358 Київ - Рахів;
  • № 601/602 Львів - Солотвино;
  • № 745/746 Київ - Славське.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час посилення карантину в період з 8 по 24 січня.

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