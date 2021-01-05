"Укрзалізниця" запустить 19 потягів до Карпат на Різдво

"Укрзалізниця" 6 січня відправить 19 потягів далекого сполучення та швидкісні поїзди у напрямку Карпат, які прибудуть 7 січня. З розкладом можна ознайомитися на сайті УЗ.

Про це повідомляє прес-служба транспортного відомства.

Перелік поїздів, які прямуватимуть у напрямку Карпат:

№ 4/3 Запоріжжя - Ужгород;

№ 7/8 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці;

№ 13/14 Київ - Солотвино;

№ 15/16 Харків - Рахів;

№ 21/22 Харків - Трускавець;

№ 26/25 Одеса - Ужгород;

№ 29/30 Київ - Ужгород;

№ 41/42 Дніпро - Трускавець;

№ 43/44 Київ - Івано-Франківськ;

№ 46/45 Лисичанськ - Ужгород;

№ 49/50 Київ - Трускавець;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 108/107 Одеса - Ужгород;

№ 134/133 Миколаїв - Рахів;

№ 136/135 Одеса - Чернівці;

№ 143/144 Київ - Ворохта;

№ 357/358 Київ - Рахів;

№ 601/602 Львів - Солотвино;

№ 745/746 Київ - Славське.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час посилення карантину в період з 8 по 24 січня.