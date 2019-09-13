ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрзалізниця" запустила послугу замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю

Новини » Суспільство    13.09.2019 - 11:45
"Укрзалізниця" запустила послугу замовлення спецвагонів для людей з інвалідністю
Ілюстративне фото (facebook.com/donzaliznytsia)

"Укрзалізниця" має 15 спеціальних вагонів, з яких 12 надаються на замовлення

На сайті "Укрзалізниці" з'явилася послуга онлайн-замовлення спеціальних вагонів для людей з інвалідністю. Про це повідомив глава компанії Євген Кравцов в Facebook.

За словами Кравцова, "Укрзалізниця" має 15 спеціальних вагонів, з яких 12 надаються на замовлення, а три курсують за постійними маршрутами.

Щоб замовити поїздку в такому вагоні, потрібно зареєструватися в кабінеті користувача, ввести особисті дані та інформацію про маршрут.

Крім того, потрібно вказати, чи потрібна пасажиру допомогу працівників вокзалу при посадці і висадці з поїзда, а також чи буде в дорозі супроводжуючий.

"Вже можу анонсувати: на черзі сервіси з онлайн-замовлення вагонів-автомобілевозів та лист очікування (довгоочікуваний) при купівлі квитків", - додав Кравцов.

&quot;Укрзалізниця&quot; запустила послугу замовлення спецвагонів для людей з інвалідністюФото: Скріншот на сторінці Євгена Кравцова (facebook)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці". За його словами, УЗ слід розділити на три частини, а одну з них залишити у державній власності. Він додав, що та частина компанії, де є природна монополія повинна залишитися державною. Президент доручив підготувати цей план до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло раніше, що в "Укрзалізниці" заявили, що будуть просити в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень.

ЄБРР викупить євробонди "Укрзалізниці" на 100 млн доларів ЄБА закликала "Укрзалізницю" врахувати зауваження до договору про перевезення
Новини України Укрзалізницяинвалидностьбилеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся