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"Укрзализныця" запустила поезд в Словакию

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 июля Украина возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации по COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поездом в Словакию? Не вопрос. Укрзализныця 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, это стало возможным благодаря договоренности украинской и словацкой железной дороги и в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Детали о курсировании поезда компания обещает предоставить позже.

Напомним, что сегодня, в связи с ухудшением погодных условий, возможна задержка следования некоторых поездов по Украине.

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СловакияУкрзализныцяпоезд