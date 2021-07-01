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"Укрзалізниця" запустила потяг до Словаччини

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 липня Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Таке рішення було прийнято у зв’язку з покращенням ситуації стосовно COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Поїздом у Словаччину? Не питання. Укрзалізниця 1 липня відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною", - йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, це стало можливим завдяки домовленості української та словацької залізниць та у зв’язку з покращенням епідемічної ситуації.

Деталі про курсування потягу компанія обіцяє надати згодом.

Нагадаємо, що сьогодні, у зв’язку з погіршенням погодних умов, ймовірна затримка курсування деяких потягів по Україні.

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