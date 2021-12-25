"Укрзализныця" запустила новый поезд в Карпаты. График движения

"Этот поезд станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска до курортов украинских Карпат", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя.

График движения "Буковельського экспресса"

Поезд отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25.

Экспресс будет делать остановки на станциях: Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и др.



Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. Затем будет курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье.