"Укрзалізниця" запустила новий потяг до Карпат. Графік руху

"Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів українських Карпат", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника.

Графік руху "Буковельського експреса"

Потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

Експрес робитиме зупинки на станціях: Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін.



Він курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме щоп'ятниці, суботи та неділі.