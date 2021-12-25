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"Укрзалізниця" запустила новий потяг до Карпат. Графік руху

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" запустила "Буковельський експрес" до туристичних місць Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"Цей поїзд стане зручним для тих, хто подорожує зі Львова та Івано-Франківська до курортів українських Карпат", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це вже четвертий маршрут, запущений цього року, який обслуговуватиме сучасний дизель-поїзд, придбаний у вітчизняного виробника.

Графік руху "Буковельського експреса"

Потяг вирушатиме зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

Експрес робитиме зупинки на станціях: Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін.

Він курсуватиме щодня з 25 грудня до 16 січня, крім 1 та 4 січня. Потім курсуватиме щоп'ятниці, суботи та неділі.

Нагадаємо, сьогодні "Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів рахівського напрямку.

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