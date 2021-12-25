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УЗ предупредила о задержке ряда поездов: в чем причина

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Суббота 25 декабря 2021 11:06
УЗ предупредила о задержке ряда поездов: в чем причина Фото: УЗ предупредила о задержке ряда поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов Раховского направления. Причиной тому является падение дерева на колею, что привело к схождению локомотива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Из-за падения дерева на пути на участке Ясиня-Рахов, что привело к сходу локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов Раховского направления", - говорится в сообщении.

По информации УЗ, опаздывают такие поезда:

  • №55 Киев-Рахов - задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;
  • №26 Одесса-Рахов - задержка 2 часа 5 минут по Ясине;
  • №95 Киев-Рахов - задержка 40 минут по Ворохте;
  • №15 Харьков-Рахов отправился с задержкой на 43 минут из Ивано-Франковска.

В компании добавляют, что сейчас пассажиров, следующих в Рахова и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Сейчас ведутся работы над восстановлением пути.

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Укрзализныця
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