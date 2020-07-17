"Укрзализныця" запустила еще 7 поездов на Львовском направлении

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 7 пригородных поездов на Львовском направлении. Также поезд № 6470/6469 Снятин-Коломыя-Снятин будет продолжено в Черновцы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, с 20 июля будет восстановлено движение по следующим маршрутам:

№ 6353 Здолбунов - Ковель (отправляться со ст. Здолбунов в 08:30, прибывать в Ковель в 12:05);

№ 6396/6395 Ковель - Луцк (20:50-23:00);

№ 6307 Ковель - Червоноград (19:50-22:35);

№ 6319 Сарны - Ковель (03:24-7:26);

№ 6320 Ковель - Сарны (20:15-23:58).

Начиная с 21 июля запустят еще два рейса:

№ 6352 Луцк - Здолбунов (4:26-7:07);

№ 6302 Червоноград - Ковель (04:37-07:20).

Поезд Снятин-Коломыя-Снятин с 20 июля будет отправляться из Коломыи в 21:08 и прибывать в Черновцы в 23:12. В обратном направлении отправление из Черновцов в 4:55, прибытие в Коломыю в 6:58.

Ранее РБК-Украина писало, что УЗ запустила 12 пригородных поездов на восточном направлении.

Напомним, в "Укрзализныци" планируют полностью восстановить пассажирское сообщение уже в августе.