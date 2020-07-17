"Укрзалізниця" запустила ще 7 потягів на Львівському напрямку

Потяги почнуть курсувати з 20 липня
"Укрзалізниця" відновила курсування ще 7 приміських потягів на Львівському напрямку. Також поїзд № 6470/6469 Снятин-Коломия-Снятин буде продовжено в Чернівці.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Зокрема, з 20 липня буде відновлено рух за наступними маршрутами:
Починаючи з 21 липня запустять ще два рейси:
Поїзд Снятин-Коломия-Снятин з 20 липня буде відправлятися з Коломиї в 21:08 і прибуватиме до Чернівців о 23:12. У зворотному напрямку відправлення з Чернівців о 4:55, прибуття в Коломию в 6:58.
Раніше РБК-Україна писало, що УЗ запустила 12 приміських поїздів на східному напрямку.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" планують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.