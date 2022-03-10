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Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити

Автор: Татьяна Самарук

После нападения России на Украину Укрзализныця оперативно реагирует на нужды людей. В частности, они назначили дополнительные поезда Интерсити, где можно будет эвакуироваться во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Сообщается, что поезда будут отправляться из Харькова, Дарницы и Днепра.

Расписание поездов Интерсити:

  • 16:00 Харьков - Львов;
  • 17:00 Дарница - Львов;
  • 20:30 Днепр - Львов.

Важно помнить, что сейчас действует приоритет на посадку женщин, детей и пожилых людей.

Ранее мы сообщали, что за 10 дней Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев.

Также мы писали, что Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные маршруты для украинских беженцев.

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Укрзализныця