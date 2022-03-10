Укрзалізниця запустила додаткові поїзди Інтерсіті

Після напала Росії на Україну Укрзалізниця оперативно реагує на потреби людей. Зокрема, вони призначили додаткові поїзди Інтерсіті, на яких можна буде евакуюватися до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Важливо пам'ятати, що зараз діє пріоритет на посадку жінок, дітей та людей похилого віку.

Повідомляється, що поїзди відправлятимуться з Харкова, Дарниці та Дніпра.

Раніше ми повідомляли, що за 10 днів Укрзалізниця евакуювала півтора мільйона українців.

Також ми писали, що Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.

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