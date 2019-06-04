УЗ увеличила количество поездов в южном направлении

Иллюстративное фото (Униан)

На сегодняшний день в продаже есть места во всех направлениях

"Укрзализныця" увеличила количество поездов, которые будут курсировать в южном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как сообщается, УЗ назначила еще четыре летние поезда, увеличив их общее количество до 26. Поезда будут курсировать в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ. На сегодняшний день в продаже есть места во всех направлениях.

Также "Укрзализныця", ожидая повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на праздники Троицы и Дня Конституции Украины, назначила дополнительные поезда № 191/192 Киев - Львов на 17 июня и № 237 Киев - Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Кроме того, поезду № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов - Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам, из Новоалексеевка 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщала, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 22 поезда, которые будут курсировать к морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве, Херсоне.

Также "Укрзализныця" разъяснила правила перевозки домашних животных, в частности собак, в поездах компании.