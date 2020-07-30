"Укрзализныця" запускает поезд в Карпаты

Фото: поезд прибыл на станцию (РБК-Украина)

Речь идет о поезде №217/218 Киев - Рахов

Украинская железная дорога запускает поезд в Карпаты. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Речь идет о поезде №217/218 Киев - Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним, "Укрзализныця" продолжит курсирование 17 региональных поездов, с 31 июля можно будет добраться в ряд населенных пунктов в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также сообщалось о возобновлении курсирования 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге.

Ранее "Укрзализныця" возобновила работу 38 пригородных поездов на Юго-Западной и Приднепровской железной дороге.