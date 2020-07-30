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"Укрзалізниця" запускає потяг до Карпат

Київ, Четвер 30 липня 2020 08:35
"Укрзалізниця" запускає потяг до Карпат
Фото: потяг прибув на станцію (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мова йде про потяг №217/218 Київ - Рахів

Українська залізниця запускає потяг до Карпат. Він відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Мова йде про потяг №217/218 Київ - Рахів. Квитки вже у продажу, їх можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжить курсування 17 регіональних поїздів, з 31 липня можна буде дістатися низки населених пунктів у Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областей.

Також повідомлялося про відновлення курсування 12 приміських поїздів на Донецькій залізниці.

Раніше "Укрзалізниця" відновила роботу 38 приміських поїздів на Південно-Західній та Придніпровській залізниці.

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