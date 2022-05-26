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Укрзализныця запускает новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Укрзализныця продолжает разветвление сети Kyiv City Express. С 27 мая пассажирам будут доступны новые рейсы по маршруту Тетерев - Борщаговка и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Поезд №6604 Тетерев - Борщаговка отправляться по субботам и воскресеньям в 5:27, прибывать в Борщаговки в 7:05. По будням этот поезд будет курсировать по маршруту Тетерев - Святошин, прибытие в Святошино в 6:57.
Поезд №6606 Тетерев - Борщаговка будет курсировать ежедневно. Отправка из тетерева в 6:18, прибытие в Борщаговку в 7:55.
Поезд №6623 Борщаговка - Тетерев будет курсировать по субботам и воскресеньям, отправление с Борщаговки в 18:53, прибытие в Тетеріва в 20:50. По будням этот поезд будет курсировать по маршруту Святошин - Тетерев: отправка со Святошино в 19:10.

Кроме того, ежедневно измененным расписанием будут курсировать поезда:
№6603 Борщаговка-Тетерев. Отправление из Борщаговки в 6:40, прибытие в Тетерев в 8: 33.
№6608 Тетерев - Святошин. Отправление из тетерева в 8:45, прибытие в Святошино в 10:14.

Напомним, с 16 мая ряд пригородных поездов курсирует из Киева в Тетерев.

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Укрзализныця