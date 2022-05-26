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Укрзалізниця запускає нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Укрзалізниця продовжує розгалуження мережі Kyiv City Express. З 27 травня пасажирам будуть доступні нові рейси за маршрутом Тетерів - Борщагівка та зворотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Потяг №6604 Тетерів - Борщагівка відправлятиметься по суботах та неділях о 5:27, прибуватиме до Борщагівки о 7:05. По буднях цей поізд курсуватиме маршрутом Тетерів - Святошин, прибуття до Святошина о 6:57.
Потяг №6606 Тетерів - Борщагівка курсуватиме щоденно. Відправка з Тетеріва о 6:18, прибуття до Борщагівки о 7:55.
Потяг №6623 Борщагівка - Тетерів курсуватиме по суботах та неділях, відправка з Борщагівки о 18:53, прибуття до Тетеріва о 20:50. По буднях цей поізд курсуватиме за маршрутом Святошин - Тетерів: відправка зі Святошина о 19:10.

Крім того, щоденно зміненим розкладом курсуватимуть поїзди:
№6603 Борщагівка - Тетерів. Відправлення з Борщагівки о 6:40, прибуття до Тетеріва о 8:33.
№6608 Тетерів - Святошин. Відправлення з Тетеріва о 8:45, прибуття до Святошина о 10:14.

Нагадаємо, з 16 травня низка приміських поїздів курсує з Києва до Тетерева.

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Укрзалізниця