"Укрзализныця" запускает еще 12 поездов: список

В рамках ослабления карантина "Укрзализныця" с 1 июня готовится запустить еще 12 поездов, помимо ранее объявленных. Билеты уже доступны в кассах и на сайте.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня запустят еще 12 поездов. В частности, по состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:

№37/38, №732/731 и №738/737 Киев - Запорожье

№116/115 Киев - Бердянск

№136/135 и №734/733 Киев - Покровск

№76/75 Кривой Рог - Киев

№102/101 и №766/765 Киев - Херсон

№12/11 Киев - Новоалексеевка

№79/80 Днепр - Киев

№779/780 Сумы - Киев/Винница

Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Фото: инфографика УЗ (t.me/UkrzalInfo)

Таким образом, по состоянию на сейчас уже назначено курсирование 26 поездов с 1 июня. До этого открылась продажа билетов на поезда:

№8/7 Одесса - Харьков

№20/19 Лисичанск - Киев

№53/54 Днепр - Одесса

№63/64 Харьков - Киев

№105/106 Киев - Одесса

№791/792 Киев - Кременчуг

№81/82 Харьков - Новоалексеевка

№125/126 Киев - Константиновка

№10/9 Киев - Мариуполь

№721/722 и №726/725 Киев - Харьков

№763/764 Киев - Одесса

№711/712 Киев - Константиновка

№740/739 Киев - Кривой Рог

Напомним, сегодня стало известно, что "Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов за 90 дней до даты отправления поезда.

Кроме того, ранее РБК-Украина писало, как Укрзализныця будет выходить из карантина, в частности, пассажиров будут допускать только в защитных масках.