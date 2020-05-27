"Укрзализныця" запускает еще 12 поездов: список

Поезда запускают с 1 июня в рамках ослабления карантина
В рамках ослабления карантина "Укрзализныця" с 1 июня готовится запустить еще 12 поездов, помимо ранее объявленных. Билеты уже доступны в кассах и на сайте.
Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, с 1 июня запустят еще 12 поездов. В частности, по состоянию на 27 мая дополнительно открыта продажа билетов на следующие поезда:
Билеты доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.
Фото: инфографика УЗ (t.me/UkrzalInfo)
Таким образом, по состоянию на сейчас уже назначено курсирование 26 поездов с 1 июня. До этого открылась продажа билетов на поезда:
Напомним, сегодня стало известно, что "Укрзализныця" открывает предварительную продажу билетов за 90 дней до даты отправления поезда.
Кроме того, ранее РБК-Украина писало, как Укрзализныця будет выходить из карантина, в частности, пассажиров будут допускать только в защитных масках.
Автор: Данила Крамаренко