"Укрзализныця" запускает бесконтактную оплату проезда в электричках

В Украине запускают пилотный проект по внедрению бесконтактной оплаты проезда в электричках. Ожидается, что эта возможность станет доступной уже в начале следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сообщается, что проект будет внедряться совместно с международной платежной системой VISA. Для реализации пилотного проекта выбрали популярные направления Киев-Фастов и Киев-Святошин. На ряде станций планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В дальнейшем проект будут распространять и на других пригородных направлениях.

"Наши партнеры по VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой, или даже телефоном и не стоять в очередях в билетную кассу. Кстати, в ситуации с распространением коронавируса эта опция очень актуальна. Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему "зайцев", - отметил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев запустил продажу смарт-билетов на поезда и метро. В частности, пассажиры могут приобрести на одном портале билет, который будет включать проезд на поезде дальнего следования и на столичном метро.

Ранее также планировалось, что в Киеве уже с октября запустят оплату за проезд банковской картой.