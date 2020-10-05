"Укрзалізниця" запускає безконтактну оплату проїзду в електричках

В Україні запускають пілотний проект з впровадження безконтактної оплати проїзду в електричках. Очікується, що ця можливість стане доступною вже на початку наступного року.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Повідомляється, що проект буде впроваджуватися спільно з міжнародною платіжною системою VISA. Для реалізації пілотного проекту обрали популярні напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин. На низці станцій планується встановити турнікетні системи і термінали з продажу квитків. В подальшому проект будуть поширювати і на інших приміських напрямках.

"Наші партнери по VISA мають технічні рішення, які дозволяють запустити цей сервіс вже на початку наступного року. Пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою, або навіть телефоном і не стояти у чергах до квиткової каси. До речі, в ситуації з поширенням коронавірусу ця опція дуже актуальна. Переваги отримає і залізниця, яка зможе хоча б частково подолати проблему "зайців", - зазначив директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди, та метро. Зокрема, пасажири можуть придбати на одному порталі квиток, який буде включати проїзд поїздом далекого прямування і столичним метро.

Раніше планувалося, що в Києві вже з жовтня запустять оплату за проїзд банківською картою.