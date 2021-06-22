"Укрзализныця" закупила некачественных материалов на более чем 200 млн гривен

Установлено, что схему в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких коммерческих структур.

По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий было выявлено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам схемы.

Фото: обнаруженные некачественные материалы для ремонта вагонов (ssu.gov.ua)