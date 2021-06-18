УЗ, полиция и уголь на миллионы: силовики накрыли банду, которая грабила вагоны

В Запорожской области разоблачили организованную банду, которая в течение года воровала уголь из грузовых вагонов. Участниками банды были полицейские и сотрудники "Укрзализныци".

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Сообщается, что в банду с четкой структурой и иерархией в входили более 30 человек, в частности, из числа правоохранителей и работников железной дороги.

"Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики", - говорится в сообщении.

Банда имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили уголь. За один раз группа могла украсть около 100 тонн, такие "операции" занимали от 30 минут до часа. По предварительным подсчетам, на кражах угля заработали миллионные прибыли.

В результате Государственное бюро расследование объявило подозрение семи лицам: организатору, двум инспекторам полиции в Запорожской области, начальнику стрелковой команды УЗ и еще трем гражданским.