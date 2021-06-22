"Укрзалізниця" закупила неякісних матеріалів на понад 200 млн гривень

Правоохоронці викрили схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Компанія витратила понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів, які не відповідали вимогам безпеки пасажирських перевезень.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Встановлено, що схему у 2016 році організували представники держтовариства і декількох комерційних структур.
За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту пасажирських місць у вагонах рухомого складу.
Проте, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти відвантажували держпідприємству неякісні товари, у тому числі зроблені з легкозаймистих матеріалів.
Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання учасників схеми. Під час слідчих дій було виявлено технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозру.
Фото: виявлені неякісні матеріали для ремонту вагонів (ssu.gov.ua)
Раніше РБК-Україна писало, що у Запорізькій області було викрито співробітників "Укрзалізниці", які протягом року розкрадали вугілля з вантажних вагонів.