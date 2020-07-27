"Укрзализныця" закупила ДТ по цене "Роттердам+" с наценкой

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

По одному тендеру (3 тыс. т каждый) выиграли компании "Глуско Украина" и "Анвитрейд"

АО "Укрзализныця" определило победителей шестого раунда тендеров на поставку 6 тыс. т дизельного топлива по рамочному контракту. По одному тендеру (3 тыс. т каждый) выиграли компании "Глуско Украина" и "Анвитрейд" (Wexler Group).

Об этом свидетельствуют результаты торгов в системе ProZorro, пишет "Главком".

"Глуско Украина", которая впервые победила в рамочном тендере УЗ, предложила топливо по расчетной цене 19 800 грн/т, "Анвитрейд" - по 19 723 грн/т с НДС. Это цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.

Так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в Европе за 10 дней по получения разнарядки, у "Глуско Украина" составит 772 грн/т ($27,8/т), у "Анвитрейд" - 708 грн/т ($25,5/т).

Напомним, "Укрзализныця" с февраля 2019 закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам. На аукционах определяется фиксированный уровень торговой наценки поставщика, который затем автоматически добавляется к ценам в Европе на дату отгрузки.

На предыдущем тендере УЗ, в первой половине июля, наценка к стоимости ДТ в Роттердаме составила $22-25/т.

Напомним формульный подход с использованием цен в европейских хабах используется для расчета стоимости газа для населения с февраля 2020 - т. н. формула "Амстердам плюс".

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

С 1 августа НАК "Нафтогаз Украины" будет по решению правительства в качестве поставщика "последней надежды" продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.