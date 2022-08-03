UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця временно отменит ряд рейсов в один из городов Венгрии: в чем причина

Фото: Укрзализныця временно отменила рейсы в один из городов Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ремонтных работ на венгерской железной дороге, Укрзализныця временно отменит ряд рейсов в город Чоп.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Ремонтные работы на венгерской железной дороге продлятся с 15 по 17 августа. Вследствие этого Укрзализныця временно отменит рейсы:

  • №32526 и №32518 Захонь - Чоп (отправление в 18:37 и 20:41 соответственно);
  • №32523 и №32511 Чоп - Захонь (отправление в 20:25 и 22:29 соответственно).

"Поезда на Будапешт и Вену, а также остальные рейсы Чоп - Захонь будут курсировать в эти же даты без изменений", - пишет пресс-служба Укрзализныци.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев-Ясиня.

Также недавно было назначена дополнительная электричка из Киева в Нежин . Она будет ходить по будням.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця