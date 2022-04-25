"Укрзализныця" возобновляет сообщение между Сумами и Киевом

Глава Сумской ОВА рассказал о возобновлении сообщения областного центра со столицей с 28 апреля. Рейсы в обе стороны будут ежедневными.

"Возобновили железнодорожное сообщение в столицу. Без пересадок! С 28 апреля ежедневно будет курсировать поезд №779/780 с сообщением Сумы – Киев.

Отправление поезда из Сум в 07:07

из города Ворожба – в 08:22;

из города Конотоп – в 09:38;

из города Нежин – в 11:04.

Прибытие в Киев в 13:00", – говорится в сообщении.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:41. Он будет проезжать Нежин (в 16:38), Конотоп (18:04) и Ворожбу (19:36). В Сумы поезд прибывает в 20:33.