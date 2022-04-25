"Укрзалізниця" відновлює сполучення між Сумами та Києвом

Голова Сумської ОВА розповів про відновлення сполучення обласного центру зі столицею з 28 квітня. Рейси в обидва боки будуть щоденними.

"Відновили залізничне сполучення до столиці. Без пересадок! З 28 квітня щоденно курсуватиме поїзд №779/780 зі сполученням Суми – Київ.

Відправлення поїзду із Сум о 07:07

з міста Ворожба − о 08:22;

з міста Конотоп − о 09:38;

з міста Ніжин − об 11:04.

Прибуття до Києва о 13:00", – йдеться в повідомленні.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 14:41. Він проїжджатиме Ніжин (о 16:38), Конотоп (18:04) і Ворожбу (19:36). До Сум потяг прибуватиме о 20:33.