Международный криминальный суд будет расследовать военные преступления россиян в Украине
Международный криминальный суд (МКС) примет участие в совместной группе по расследованию военных преступлений в Украине после российского вторжения. Прокурор МКС Карим Хан и генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины подписали соглашение о первом в истории участии Международного трибунала по военным преступлениям в следственной группе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Этим соглашением стороны посылают четкий сигнал о том, что будут предприняты все усилия для эффективного сбора доказательств основных международных преступлений, совершенных в Украине, и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении Евроюста.
Литва, Польша и Украина в прошлом месяце подписали соглашение о создании группы для обмена информацией и расследования военных преступлений и преступлений против человечности.
Хан в начале прошлого месяца начал расследование военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, после того, как об этом попросило беспрецедентное количество государств-членов суда.
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