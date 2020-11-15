ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов с двух станций

Автор: Анастасия Рокитна

С завтрашнего дня "Укрзализныця" возобновляет движение шести поездов со станций Белая Криница и Славута-1. Опубликован список поездов.

Об этом говорится на официальном сайте железной дороги.

Открыта продажа билетов на следующие поезда:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

Самые читаемые новости

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 251/251 Харьков - Николаев.

Напомним, "Укрзализныця" назначила поезда Львов - Бахмут и Харьков - Николаев. Эти поезда курсируют уже с 13 ноября этого года.

Также "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

Отметим, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины поезд