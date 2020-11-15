"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів з двох станцій

З завтрішнього дня "Укрзалізниця" відновлює рух шести поїздів зі станцій Біла Криниця та Славута-1. Опубліковано список потягів.
Про це йдеться на офіційному сайті залізниці.
Відкрито продаж квитків на такі потяги:
№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
№ 98/97 Ковель - Київ;
№ 102/101 Київ - Херсон;
№ 251/251 Харків - Миколаїв.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила поїзди Львів - Бахмут та Харків - Миколаїв. Ці поїзди курсують вже з 13 листопада цього року.
Також "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.
Зазначимо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".