"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів з двох станцій

З завтрішнього дня "Укрзалізниця" відновлює рух шести поїздів зі станцій Біла Криниця та Славута-1. Опубліковано список потягів.

Про це йдеться на офіційному сайті залізниці.

Відкрито продаж квитків на такі потяги:

№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель - Київ;

№ 102/101 Київ - Херсон;

№ 251/251 Харків - Миколаїв.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила поїзди Львів - Бахмут та Харків - Миколаїв. Ці поїзди курсують вже з 13 листопада цього року.

Також "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

Зазначимо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".