Укрзализныця возобновляет движение электрички "Сумы - Краснополье"

В Сумской области постепенно восстанавливают движение пригородных поездов. Уже с 14 апреля возобновит работу электричка "Сумы - Краснополье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
С 14 апреля ежедневно будут отправляться рейсы:
Напомним, что со 2 апреля Укрзализныця назначила новый маршрут, который курсирует из Харькова в Трускавец.
Кроме того, движение пригородных поездов возобновилось во Львовской области.
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