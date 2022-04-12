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Укрзализныця возобновляет движение электрички "Сумы - Краснополье"

Фото: Укрзализныця возобновляет движение электрички из Сум (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области постепенно восстанавливают движение пригородных поездов. Уже с 14 апреля возобновит работу электричка "Сумы - Краснополье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

С 14 апреля ежедневно будут отправляться рейсы:

  • Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);
  • Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).

Напомним, что со 2 апреля Укрзализныця назначила новый маршрут, который курсирует из Харькова в Трускавец.

Кроме того, движение пригородных поездов возобновилось во Львовской области.

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СумыУкрзализныця