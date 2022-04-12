Укрзалізниця відновлює рух електрички "Суми - Краснопілля"

У Сумській області поступово відновляють рух приміських потягів. Вже з 14 квітня поновить роботу електричка "Суми - Краснопілля".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
З 14 квітня щоденно відправлятимуться рейси:
Нагадаємо, що з 2 квітня Укрзалізниця призначила новий маршрут, який курсує з Харкова до Трускавця.
Крім того, рух приміських потягів відновився у Львівській області.
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